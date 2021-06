O Antagonista Flávio Bolsonaro

O senador Flávio Bolsonaro comprou uma casa avaliada em R$ 6 milhões em março deste ano. O valor da mansão em Brasília é quase quatro vezes maior do que o patrimônio declarado pelo senador em 2018 . Como justificativa para o pagamento, Flávio alegou a venda de um apartamento no Rio de Janeiro, que até então tinha a identidade do comprador oculta.



A revista Veja, no entanto, descobriu que o "filho zero um" fez negócios com o empresário baiano Gervásio Meneses de Oliveira, que pagou 2,6 milhões de reais pelo imóvel, mas ainda não o colocou em seu nome.

Gervásio foi denunciado pela subprocuradora-geral da República, Lindôra Araújo, pelos crimes de corrupção ativa e lavagem de dinheiro . Acusado de pagar propina a uma desembargadora do Tribunal Regional da Bahia para que ela interferisse num processo envolvendo uma de suas empresas.

Além disso, ele também é denunciado por formação de quadrilha e crime contra a Lei de Licitações. O Ministério Público aponta Gervásio como beneficiário de um esquema que fraudava concorrência, e teria desviado R$ 625 mil de dinheiro público. No caso, a sentença obrigava o pagamento de uma dívida de R$ 96 milhões.

Você viu?

Segundo a revista, ele adiou a passagem do imóvel de Flávio para seu nome para "evitar chateação", ao saber que era o filho do presidente na outra ponta do negócio.

O senador é investigado pela prática de " rachadinha " quando ele ainda era deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

O esquema teria ocorrido envolvendo de 12 funcionários fantasmas entre 2007 e 2018, período em que exerceu o mandato de deputado estadual.

Nessa prática, os funcionários de gabinete devolvem parte de seus salários ao parlamentar que os emprega. No caso de Flávio, todas as movimentações financeiras teriam sido feitas em dinheiro vivo pelo ex-assessor Fabrício Queiroz. O valor total desviado dos cofres públicos, de acordo com o MP, foi de R$ 6,1 milhões.