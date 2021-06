Foto:Leopoldo Silva/Senado Senador mineiro Carlos Viana está internado há cinco dias com covid-19

O senador de Minas Gerais, Carlos Viana (PSD-MG) , está internado desde segunda-feira (31), no Hopsital DF Star com covid-19 . O quadro do senador é estável, sem sintomas graves e com expectativa de alta nos próximos dias , de acordo com informações da equipe do senador dadas ao jornalista Lauro Jardim, de O Globo.

Ainda segundo a equipe, a internação do senador, que tem 58 anos, foi uma decisão própria de Carlos Viana, que preferiu ter acompanhamento médico em meio ao quadro de COVID-19.

Crítico da instalação da CPI da Pandemia por decisão do STF, Viana atua desde outubro do ano passado como um dos vice-líderes do governo Bolsonaro no Senado.

Com o diagnóstico positivo do senador mineiro, 32 dos 81 parlamentares do Senado foram infectados pelo coronavírus. Arolde de Oliveira, Major Olímpio e José Maranhão tiveram quadros fatais da doença.