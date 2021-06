Jefferson Rudy/Agência Senado Senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP)

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-líder da CPI da Covid , anunciou nesta sexta-feira (4) a convocação do deputado Osmar Terra (MDB-RS) e do médico Paulo Zanotto para deporem na Comissão.

Vídeo divulgado nesta sexta pelo portal Metrópoles mostram o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sendo aconselhado por médicos, como Zanotto e Nise Yamaguchi, no “ gabinete paralelo ”.

Nas imagens das reuniões, feitas no Palácio do Planalto, é possível ver que quase nenhum dos presentes nas reuniões usam máscaras, e entre as falas, está a defesa do uso da hidroxicloroquina e até mesmo a descredibilidade de vacinas contra a Covid-19 .

Para Randolfe, as imagens trazem a “prova definitiva” da existência do gabinete paralelo, que já vinha sendo investigado pelos membros da Comissão.

A prova definitiva da existência do Gabinete Paralelo que a CPI já investigava. Estou convocando o Sr. Osmar Terra e o Sr. Paolo Zanotto para comparecer à CPI da COVID. https://t.co/9dJXZsVmJq — Randolfe Rodrigues 💉👓 (@randolfeap) June 4, 2021







Os trabalhos da CPI serão retomados na próxima terça-feira (8), quando o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga , irá depor pela segunda vez no Senado.