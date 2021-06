Reprodução/Flickr Governador João Dória

Na noite desta quinta-feira (3), o governador do Estado de São Paulo, João Dória (PSDB) , usou sua conta pessoal do twitter para cobrar o governo federal sobre a distribuição de doses da vacina da Pfizer que chegaram ao país nesta semana . "Pelo visto, para o Governo Federal vidas não importam" escreveu o governador.

Na madrugada de ontem, o Ministério da Saúde recebeu 936 mil doses da vacina Pfizer que chegaram pelo aeroporto de Viracopos , em Campinas, São Paulo. No entanto, segundo Dória, até agora o estado não recebeu nenhuma dose.

Descaso com a vida dos brasileiros



Ontem o Ministério da Saúde recebeu 936 mil doses da vacina Pfizer em Viracopos/SP. Surpreendentemente, até agora SP não recebeu nenhuma dose. A resposta do MS é que hoje (03/06) é feriado. Pelo visto, para o Governo Federal vidas não importam. — João Doria (@jdoriajr) June 3, 2021

Ainda segundo o governador, o Ministério da Saúde usou o feriado de Corpus Christi - que é ponto facultativo - como justificativa para não efetuar a distribuição.

O lote faz parte da remessa de 2,3 milhões de doses do imunizante que estão previstas para desembarcar no Brasil nesta semana. Até o mês passado, a Pfizer/BioNTech entregou 3,4 milhões de doses da vacina.

Antes da liberação dos frascos para a vacinação, as doses da Pfizer precisam ser armazenadas em caixas com temperaturas entre -25°C e -15°C por, no máximo, 14 dias.