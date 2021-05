Foto: Reprodução/Internet Defesa de Lula pede retomada do julgamento da suspeição de Moro

A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresentou uma petição ao Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo que o presidente da Corte, Luiz Fux, retome o julgamento de suspeição do ex-ministro da Justiça Sergio Moro . As informações são da coluna da Mônica Bergamo ao jornal Folha de S. Paulo .

Os advogados ligados a Lula temem que Fux adie a conclusão do julgamento para depois da saída do ministro Marco Aurélio Mello, que se aposenta no dia 5 de julho. Caso isso ocorra, a situação do ex-presidente continua indefinida e ele pode até mesmo sofrer novas condenações.

O tema começou a ser discutido em plenário no dia 14 de abril e suspenso no dia 22 do mesmo mês por pedido de vista de Marco Aurélio. Embora a maioria tenha votado pela parcialidade de Moro por 7 a 2, faltam os votos do próprio ministro Marco Aurélio e de Luiz Fux.

O caso foi devolvido para julgamento no dia 29 de abril, mas, até o momento, o presidente do Supremo não pautou a retomada da discussão para que o assunto seja finalizado.

De acordo com a defesa de Lula , o prazo previsto para o prosseguimento das votações é de 30 dias, conforme o regimento do STF.