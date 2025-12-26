Reprodução/Agência SP Apreensão ocorreu durante fiscalização da Polícia Militar em rodovia do interior paulista.

Um homem de 39 anos foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira (26) após ser flagrado transportando 258 quilos de pasta-base de cocaína, avaliados em cerca de R$ 13 milhões.

A carga foi encontrada em um caminhão abordado no quilômetro 28 da Rodovia Orlando Quagliato, em Ourinhos, no interior de São Paulo, pela Polícia Militar (PM).

Segundo a PM, o veículo era ocupado apenas pelo motorista e foi parado para fiscalização de rotina. Durante a vistoria, os policiais encontraram a droga escondida nas longarinas do caminhão, estrutura metálica localizada na parte inferior do veículo, usada para sustentar a carroceria.

Ao todo, foram apreendidos 258 quilos de pasta-base de cocaína. Segundo o Departamento de Fiscalização de Fronteira (DOF), o entorpecente tem valor estimado em aproximadamente R$ 13 milhões no mercado ilegal.

O suspeito e a droga apreendida foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Marília, onde a ocorrência foi registrada. O homem permaneceu à disposição da Justiça.

Repressão ao tráfico

As Polícias Civil e Militar de São Paulo vêm intensificando as ações de combate ao tráfico de drogas e ampliando a integração com órgãos de investigação, como o Ministério Público e a Polícia Federal. Esse trabalho conjunto causou um prejuízo estimado em quase R$ 3 bilhões ao crime organizado no estado, segundo o governo.

Entre janeiro de 2023 e outubro deste ano, mais de 656 toneladas de drogas foram retiradas de circulação em São Paulo, o que representa uma média de 634 quilos de entorpecentes apreendidos por dia.

O período também marcou recordes históricos. Em dezembro de 2024, na cidade de Assis, ocorreu a maior apreensão de cocaína já registrada no estado, com 3,2 toneladas encontradas em uma única ocorrência.

Já em fevereiro deste ano, foi realizada a maior apreensão de maconha e skunk, variedade mais forte, com mais de nove toneladas escondidas em uma carga de milho em Porangaba, que tinha como destino o Porto de Santos, utilizado por organizações criminosas para o envio de drogas a outros países.





Além das prisões em flagrante, desde 2023 foram deflagradas 424 operações integradas entre as forças de segurança e os órgãos de investigação, sendo 161 somente neste ano, com foco no enfrentamento ao crime organizado.