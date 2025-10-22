Reprodução/Youtube Kaison foi atacado por dois passageiros que tentaram roubar o veículo

O principal suspeito pela morte do motorista de aplicativo Kaison Oliveira da Silva, de 26 anos, foi agredido por familiares da vítima na manhã desta quarta-feira (22), em Manaus.





Bruno Rafael Barroso Fontes, de 19 anos, havia sido preso horas antes, acusado de participação no latrocínio ocorrido na segunda-feira (20), no bairro Novo Aleixo, zona norte da capital amazonense.

O crime aconteceu durante uma corrida de aplicativo na Rua 49. De acordo com as investigações da DEHS (Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros), Kaison foi atacado por dois passageiros que tentaram roubar o veículo.

Ao reagir, o motorista foi esfaqueado diversas vezes e morreu no local. Moradores encontraram o corpo e acionaram a polícia. A perícia confirmou as perfurações por arma branca como causa da morte.

As buscas pelos suspeitos começaram ainda na segunda-feira. Policiais da 27ª Cicom (Companhia Interativa Comunitária) realizaram diligências na zona norte, com apoio de equipes da DEHS.

Câmeras de segurança e relatos de testemunhas ajudaram a identificar Bruno e um adolescente de 17 anos, que também participou do crime.

Prisão

Na noite de terça-feira (21), os dois foram localizados em uma residência na zona norte de Manaus.

Segundo a Polícia Civil do Amazonas, os agentes encontraram objetos pertencentes à vítima e evidências que ligavam os suspeitos ao latrocínio.

Bruno foi preso em flagrante e o menor, apreendido e encaminhado à DEAAI (Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais).





Agressão

Na manhã seguinte, quando era levado da DEHS para o IML (Instituto Médico Legal) para exame de corpo de delito, Bruno foi atacado por familiares e amigos de Kaison que aguardavam na porta da delegacia.

Vídeos gravados por pessoas presentes mostram o momento em que o grupo parte para cima do preso, gritando e tentando linchá-lo. Policiais militares intervieram rapidamente e contiveram a confusão.

Bruno sofreu escoriações e hematomas leves. Após atendimento no local, seguiu para o exame no IML sob escolta reforçada. Nenhum dos agressores foi detido.

A polícia registrou a ocorrência como “excesso emocional”. O adolescente apreendido não estava presente no momento da agressão.

Durante o tumulto, a repórter Patricia de Paulla, da TV Norte (afiliada do SBT), registrava imagens da confusão quando o suspeito, diante das câmeras, confessou ter matado o motorista. A declaração foi feita enquanto ele era conduzido pelos agentes.

Segundo familiares, o motorista havia saído de casa para mais uma corrida e não retornou. O corpo foi velado na noite de terça, com pedidos de justiça e segurança reforçada para profissionais autônomos.

Bruno Rafael Barroso Fontes permanece detido na DEHS e aguarda audiência de custódia. O adolescente está internado em uma unidade socioeducativa. A polícia investiga se há outros envolvidos no crime.