Reprodução/X Ponte Cânion Huajiang

A Ponte do Grand Canyon de Huajiang, localizada na província de Guizhou, sudoeste da China, foi inaugurada neste domingo (28) e aberta ao tráfego rodoviário. A ponte estabelece dois recordes mundiais: maior altura do mundo, com 625 metros entre o tabuleiro e o leito do rio Beipan, e maior vão principal em região montanhosa, com 1.420 metros.

A estrutura suspensa de treliça de aço tem 2.890 metros de comprimento total e quatro pistas para veículos, com duas torres principais de 262 metros cada.

O peso total da ponte, incluindo vigas e cabos, é de aproximadamente 22 mil toneladas. A construção envolveu centenas de trabalhadores e foi liderada pelo engenheiro Zhang Shenglin, do Guizhou Highway Group.

A obra começou em janeiro de 2022 e a estrutura principal foi concluída em janeiro de 2025. Testes de carga realizados em agosto utilizaram 96 caminhões com 3.300 toneladas, monitorados por mais de 400 sensores para avaliar deformações, tensão nas torres, cabos e tabuleiro.

A ponte incorpora 21 patentes, incluindo inovações em resistência ao vento e materiais duráveis para climas úmidos.

O projeto custou mais de 2 bilhões de yuans (aproximadamente R$ 1,5 bilhão ou US$ 280 milhões) e recebeu financiamento do 14º Plano Quinquenal da China, priorizando transporte e infraestrutura.





Cerimônia

Segundo autoridades, a ponte reduz o tempo de viagem entre os condados de Zhenfeng e Guanling de cerca de duas horas para apenas 1 a 2 minutos, conectando áreas isoladas de Guizhou e integrando 99% das cidades com mais de 200 mil habitantes à rede rodoviária nacional.

A cerimônia de inauguração ocorreu sobre a própria ponte, com presença de engenheiros, autoridades locais e moradores, acompanhada de fogos de artifício e discursos.

A estrutura também terá atrações turísticas futuras, como elevador panorâmico, caminho de vidro suspenso, plataformas de observação e esportes de aventura, incluindo pulo de bungee jump e parapente.

Guizhou abriga cerca de 32 mil pontes, incluindo as três mais altas do mundo. A Ponte do Grand Canyon de Huajiang reforça a posição da China em engenharia de megaprojetos e pretende impulsionar o transporte, turismo e desenvolvimento econômico da região.