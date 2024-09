Reprodução Idoso morre após receber 'boa noite cinderela' de mulheres que conheceu em app de namoro

Um idoso de 74 anos morreu de infarto após ser vítima de um golpe conhecido como 'Boa noite, Cinderela'. Ele conheceu as duas mulheres envolvidas em um aplicativo de relacionamento. Segundo a Polícia Civil, Edson Vasconcellos foi encontrado nu e caído no banheiro de sua casa, em Praia Grande (SP). Ele chegou a ser socorrido, mas não sobreviveu. Uma das suspeitas foi presa.



O crime ocorreu na casa do idoso, na Rua dos Antúrios, bairro Vila Balneária. Edson recebeu as mulheres, de 44 e 29 anos, vindas de Campinas (SP), e fez um churrasco com elas. Durante a festa, as mulheres misturaram o coquetel 'Boa noite, Cinderela' com as bebidas alcoólicas que Edson consumia.

A vítima foi encontrada pelo neto três dias após o golpe. Ele estava sozinho, nu e com cortes no rosto, pedindo socorro. Edson foi levado ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, dois dias depois, morreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Samambaia, devido a um infarto, conforme o boletim de ocorrência (BO).

O delegado Rodrigo Iotti, do 3º Distrito Policial (DP) de Praia Grande, disse que o caso foi inicialmente registrado como "morte natural". No entanto, a família notou que objetos, como o celular e dinheiro, haviam desaparecido da casa. A investigação revelou que as mulheres haviam se passado por interessadas em um relacionamento com o idoso.



O delegado explicou que, após o churrasco, as mulheres doparam Edson com o coquetel 'Boa noite, Cinderela', que foi misturado às bebidas alcoólicas. Com Edson incapacitado, as suspeitas roubaram os objetos e dinheiro da vítima.

A Polícia Civil identificou as mulheres e prendeu a de 44 anos em Campinas, mas ela estava em um endereço diferente do registrado. Ela foi levada para a Delegacia de Homicídios de Campinas e depois para a Cadeia Pública Feminina de Paulínia. O carro dela foi apreendido. A suspeita de 29 anos continua foragida.

