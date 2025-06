PMMG/REPRODUÇÃO Polícia Militar de Minas Gerais





Um adolescente de 17 anos foi retirado à força por policiais militares da Escola Estadual Murgy Hibraim Sarah, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta quinta-feira (26), após descumprir uma suspensão determinada pela direção. As informações são da Rádio Itatiaia.

Vídeo: adolescente é retirado à força pela PM após ir para a escola sob suspensão na Grande BH 📹 Imagens cedidas à Itatiaia pic.twitter.com/WhrLWd5p9e— Itatiaia (@itatiaia) June 26, 2025





Após o ocorrido, a namorada dele, de 15 anos, ameaçou de morte a diretora por não intervir na ação policial.

Segundo a direção da escola, o jovem havia sido suspenso na quarta-feira (25) por se envolver em uma briga e ameaçar colegas.

Ele foi informado de que só poderia retornar às aulas acompanhado de um responsável legal. No entanto, ele voltou sozinho no dia seguinte e se recusou a deixar o colégio quando solicitado pela diretora, que então acionou a Polícia Militar.

Imagens mostram o momento em que os policiais abordam o estudante. Um dos agentes pergunta: “ Vai na boa ou na força? ”. O adolescente responde: “ Vocês vão botar a mão em mim? Eu sou ‘de menor’. Não vou não. Minha vó mandou e eu vim ”.

A polícia imobilizou o jovem e o retirou da escola à força. Ele foi autuado por ato infracional de desobediência e resistência, segundo a Rádio Itatiaia.





Namorada ameaça diretora

Logo após a retirada do adolescente, sua namorada ameaçou a diretora caso ela não pedisse aos policiais que o soltassem. No vídeo, a jovem diz: “ É culpa sua. Manda ele parar. Vou encostar em você. Vou te matar. Ele é de menor ”.

Ela também foi conduzida por ato infracional de ameaça, informou a Rádio Itatiaia.

O Portal iG entrou em contato com a escola, com a Secretaria de Estado de Educação e com a Polícia Militar de Minas Gerais, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.