Durante a tarde desta quinta-feira (26), um túnel escavado com destino a uma agência da Caixa Econômica Federal foi descoberto na cidade de Sumaré, no interior de São Paulo. A estrutura subterrânea foi localizada por funcionários enquanto realizavam obras em um posto de combustíveis.

Segundo a Polícia Militar, o chamado foi registrado por volta das 13h, quando os trabalhadores se depararam com a escavação incomum durante a reforma do local. A PM isolou a área e acionou o Corpo de Bombeiros para avaliar a extensão do túnel e garantir a segurança do local.





A PM afirma que a estrutura pode ter sido construída por uma organização criminosa com a intenção de acessar o cofre da agência bancária nos próximos dias.

As investigações ainda constataram que o túnel subterrâneo tinha aproximadamente 50 metros de extensão e ligava uma galeria pluvial ao cofre da agência da Caixa Econômica Federal.

A empreitada criminosa, no entanto, foi interrompida antes de ser concluída.