Araraquara Agora/Reprodução Vidro do refeitório do hotel atingido por disparos de arma de fogo.





Na noite desta quinta-feira (5), por volta das 21h30, um homem armado invadiu um hotel na Vila Suconasa, em Araraquara(SP), e disparou contra o refeitório, ferindo uma mulher com estilhaços de vidro. As informações são do Araraquara Agora.

O suspeito, vestindo moletom preto, calça jeans e boné, chegou a pé pelo estacionamento, efetuou ao menos cinco tiros com uma pistola calibre 9 milímetros e fugiu em um Hyundai Creta escuro.

Testemunhas relataram que os tiros atingiram o vidro do refeitório, onde alguns hóspedes estavam, informa o Araraquara Agora.

A mulher ferida sofreu lesões leves, foi atendida no local e passa bem.





Fuga e investigação

A Polícia Militar foi acionada rapidamente, realizou buscas na região, mas não localizou o suspeito. A Polícia Científica coletou evidências, incluindo cápsulas usadas, para análise.

A Polícia Civil investiga o caso e busca imagens de câmeras de segurança para identificar o autor, segundo o Araraquara Agora.

Ainda é desconhecida a motivação do ataque.

O hotel fica ao lado do antigo shopping Tropical, área movimentada da cidade, e o incidente gerou preocupação entre moradores e comerciantes.