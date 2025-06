Reprodução Um jovem de 18 anos nos Estados Unidos recebeu mais de R$ 1 milhão em doações





Um jovem de 18 anos nos Estados Unidos recebeu mais de R$ 1 milhão em doações após ser filmado trabalhando em uma unidade do Burger King poucas horas depois de sua cerimônia de formatura do ensino médio. A mobilização teve início após a publicação do vídeo nas redes sociais, que comoveu milhares de pessoas.

O estudante Mykale Baker foi registrado por uma cliente, Maria Mendoza, enquanto trabalhava uniformizado e sorridente em uma lanchonete da rede de fast-food.

O episódio ocorreu no estado da Geórgia e foi divulgado amplamente, levando Mendoza a criar uma campanha de financiamento coletivo com o objetivo de ajudar Baker a cursar a universidade.

A iniciativa, intitulada From Burger King to a College Dream ("Do Burger King para um Sonho Universitário"), tinha como meta inicial US$ 60 mil — equivalente a aproximadamente R$ 343 mil.

No entanto, em apenas 10 dias, a arrecadação ultrapassou US$ 175 mil (mais de R$ 1 milhão), segundo o jornal New York Post.





Jovem agradece apoio e planeja investir em educação

Em entrevista ao canal local 11 Alive, Baker agradeceu pelo apoio recebido: “Eu me sinto muito feliz. Sou grato aos meus pais e a todas as pessoas que acreditam em mim. Obrigado a todos que contribuíram com essa campanha”.

Segundo Maria Mendoza, o comportamento do jovem foi o que mais chamou sua atenção. “Ele parecia grato, presente, mesmo depois de um dia tão marcante como a formatura. Eu sabia que precisava fazer algo”, declarou.

Baker pretende utilizar os recursos arrecadados para investir na própria educação. Entre as mensagens enviadas por doadores, uma delas foi especialmente destacada: “Lembre-se, esse dinheiro é para você. Use com sabedoria. Invista no seu futuro, e um dia poderá ajudar outros também”.