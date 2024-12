Reprodução Amigos tiraram foto horas antes da morte





Um ataque a tiros deixou três mortos e um ferido em um bar localizado no município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na noite de sábado (14). Segundo relatos de testemunhas, o grupo de amigos estava participando de um amigo secreto no local quando foi alvejado por homens armados. As vítimas teriam sido confundidas com integrantes de uma milícia que atua na região.

O crime aconteceu no Bar Point do Churrasco, localizado na esquina das ruas Manoel da Silva Pereira e Jasmins.

De acordo com informações preliminares, os homens armados atacaram o grupo porque eles ocupavam uma mesa que havia sido utilizada minutos antes por suspeitos ligados à milícia local. A confusão teria ocorrido devido à disputa entre traficantes e milicianos pelo controle da área.

As vítimas fatais foram identificadas como Leanderson Luiz Ferreira, de 39 anos, que trabalhava como marinheiro; Jhonata Lima Almeida, de 30 anos, montador nos estúdios Globo; e Rodrigo Assis da Silva Júnior, de 24 anos, conhecido como Jacaré.

Uma fotografia tirada pouco antes do ataque mostra o grupo reunido no bar, com as vítimas usando vestimentas distintas: Leanderson vestia uma blusa vermelha, Jhonata usava uma camisa do Flamengo, e Rodrigo, uma camisa azul clara.





Feridos

Duas pessoas ficaram feridas durante o ataque. Vitor Enoque Barbosa da Silva, de 24 anos, foi internado no Hospital Municipal Rocha Faria e apresenta estado de saúde estável. Rodrigo Andrade Vieira da Silva, de 35 anos, recebeu alta do Hospital Geral de Nova Iguaçu.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense está investigando o caso. Diligências estão em andamento para identificar os responsáveis pelo ataque e apurar as circunstâncias que levaram ao crime.

Segundo informações da polícia, a região é palco de intensas disputas entre milicianos e traficantes, o que pode ter motivado a confusão.