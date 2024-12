Reprodução/Instagram Lula e o médico neurocirurgião que fez o procedimento desta quinta-feira (12), Marcos Stavale

O presidente Lula (PT) recebeu alta hospitalar neste domingo (15), conforme informado pela equipe médica em pronunciamento. Ele estava internado desde terça-feira (10) no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, devido a uma hemorragia intracraniana.

De acordo com os médicos, o petista não apresenta sequelas e deve deixar o hospital nas próximas horas. Ele ficará na casa dele em São Paulo até quinta-feira (19), quando passará por uma tomografia de controle em reavaliação.



"Devido ao quadro, devido à recuperação do nosso paciente, que foi extremamente acima do esperado, então, para a felicidade minha e de toda a nossa equipe, o presidente está de alta hospitalar e deve voltar para casa jájá", afirmou a médica Ana Helena Germoglio.



O médico particular de Lula, o Dr. Roberto Kalil Filho, afirmou que o mandatário poderá retomar sua rotina de trabalho normalmente, entretanto, também deverá manter repouso relativo por cerca de 15 dias, sem fazer atividades físicas.

Internação de Lula

Lula, de 79 anos, foi internado na terça-feira (10) para fazer uma cirurgia de emergência para drenar a hemorragia intracraniana, decorrente de uma queda que ele sofreu em outubro.

Na quinta (12), Lula passou por um procedimento complementar, chamado embolização das artérias meníngeas, para bloquear o fluxo sanguíneo entre artérias e prevenir novos sangramentos na região cerebral.

Na sexta-feira (13), diante da boa evolução, ele deixou de ter cuidados de UTI e passou a ter cuidados "semi-intensivos" - apesar disso, ficou no mesmo leito hospitalar.

Ainda no mesmo dia, o perfil do presidente nas redes sociais publicou um vídeo em que ele aparece caminhando e sorrindo ao lado do neurocirurgião Marcos Stavale, que fez o último procedimento complementar. Na legenda, Lula diz estar "firme e forte".