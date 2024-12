Reprodução A mãe da vítima chorou ao falar com jornalistas





Eduarda Ferreira Soares, de 26 anos, foi vítima de feminicídio na madrugada deste domingo (15). Ela foi morta com golpes de faca na Praça Tiradentes, localizada no Centro do Rio de Janeiro. De acordo com familiares, o principal suspeito do crime é Carlos Damião, ex-marido da vítima.

A mãe de Eduarda, Mariley Ferreira, esteve no Instituto Médico Legal na manhã de hoje para reconhecer o corpo da filha.

Em entrevista, ela relatou que Eduarda havia encerrado o casamento com Carlos Damião em junho deste ano, mas enfrentava perseguições e ameaças constantes do ex-marido.

A vítima chegou a obter uma medida protetiva contra ele, mas, segundo Mariley, as intimidações continuaram.





“A minha filha se separou desse monstro em junho, mas ele não deixava ela em paz. Ele ficava perseguindo ela. Ele matou minha filha. Ele ficava jurando ela de morte. Ela estava na medida protetiva, mas não adiantou”, afirmou Mariley, emocionada.

A mãe também descreveu o ocorrido na praça. “Ele ontem foi lá na praça e esfaqueou minha filha toda. Ele cravou a faca nas costas da minha filha e deixou a minha filha lá agonizando. Ele roubou o telefone da minha filha e tá entrando em contato com as pessoas. Eu quero que encontre esse homem. Eu quero Justiça", declarou.

Investigação

A Delegacia de Homicídios da Capital iniciou uma investigação para apurar os fatos e localizar o suspeito. Equipes policiais têm reunido informações sobre a dinâmica do crime e seguem em busca do acusado.