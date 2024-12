Reprodução Além de sua dedicação ao esporte, ela era torcedora do Corinthians

Carol Oliveira , de 22 anos, morreu no último domingo (8) após cair do heliponto de um prédio em Balneário Camboriú, Santa Catarina . O acidente ocorreu no Edifício Império do Sol, onde a jovem, acompanhada do irmão , gravava vídeos. Durante a gravação, a vítima se distraiu enquanto fazia uma selfie e acabou tropeçando, caindo de uma altura de aproximadamente 22 pavimentos.

O irmão de Carol, que também registrava imagens no local, relatou que a distração foi o principal motivo da queda. A jovem era atleta do time de futebol feminino do Centro de Tijucas e participou do Campeonato Municipal Feminino de Futsal de Tijucas em 2024.

Equipes da Guarda Municipal Armada, Polícia Militar, Polícia Civil, e Polícia Científica foram acionadas ao local, juntamente com o IML (Instituto Médico Legal), que realizou a remoção do corpo. A investigação sobre as circunstâncias do acidente será conduzida pela Polícia Civil de Santa Catarina.

Veja o vídeo abaixo:



Uma moça morreu após tropeçar e cair de um prédio em Balneário Camboriú.



É importante estar atento ao ambiente ao redor, especialmente ao usar o celular. A distração pode fazer com que as pessoas percam a noção do perigo, resultando em acidentes graves. pic.twitter.com/TYSfp8atXb — Juli G.N. 🇮🇹🇩🇪 🇧🇷 (@JuliGielow) December 9, 2024





Carol foi homenageada

O time de futebol ao qual Carol pertencia lamentou sua morte em nota oficial nas redes sociais, descrevendo o impacto de sua perda no grupo.

Mensagens de condolências de amigos, colegas e torcedores do Corinthians também foram publicadas online, homenageando a jovem por sua trajetória no esporte e a alegria que transmitia.