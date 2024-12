Reprodução / Redes Sociais PMs pisam na cabeça de motorista durante abordagem em SP





Em uma onda de vídeos mostrando violência policial , mais um caso chocante: um policial militar foi gravado pisando na cabeça de um motorista de aplicativo durante abordagem neste domingo (8) no Campo Grande, bairro da Zona Sul de São Paulo.

Vídeo mostra abordagem de PMs

O boletim de ocorrência mostrou que o homem de 25 anos dirigia um T-Cross e ultrapassou um farol vermelho e passou correndo pela viatura com dois policiais dentro. Eles mandaram o carro parar, e não foram obedecidos, o que iniciou uma perseguição.

Os dois carros seguiram para outra avenida, na qual desembarcaram. Uma testemunha gravou a interação: o motorista é imobilizado por um dos policiais enquanto outra pisa na cabeça dele.

Duas mulheres se aproximam dos policiais, pedindo para eles pararem e avisando que o homem morava na redondeza. Outra disse: “Moço, não pode fazer isso, isso é abuso de autoridade!”

Os policiais ordenam que as mulheres se afastem e, em determinado momento, um dos agentes aponta a arma para uma delas.

PMs se defendem

Os policiais militares precisaram explicar o ocorrido. Disseram que o motorista foi violento com eles, dando um tapa na mão de um dos policiais e mordendo outro. Os polícias disseram que “foi necessário golpes contundentes para quebrar a resistência e algemá-lo".

Ele ainda teria xingado os agentes, chamando-os de “bosta e macaco”. Ele também apresentou resultado positivo para embriaguez, no valor de 0,55 mg/l.

O homem foi preso em flagrante por embriaguez no volante, resistência e injúria racial.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que "a Polícia Militar não compactua com desvio de conduta de seus agentes e investiga o caso por meio de um Inquérito Policial Militar (IPM). As imagens serão analisadas e todas as circunstâncias dos fatos investigadas”.

Assista vídeo de PM pisando na cabeça de motorista