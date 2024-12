Reprodução / Instagram Costa foi detido na noite da última sexta-feira (6) após efetuar disparos em uma cobertura de um prédio

A Justiça de São Paulo determinou a prisão preventiva de Marcelo Berlinck Mariano Costa ( de 31 anos), CAC ( Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador) . O processo ainda não registra a nomeação de um advogado para sua defesa.

Costa foi detido na noite da última sexta-feira (6) após efetuar disparos em uma cobertura de um prédio localizado na Rua Joaquim Antunes , no bairro de Pinheiros , zona oeste de São Paulo .

O atirador deveria ter deixado o imóvel em setembro, conforme decisão judicial de despejo. Ele acumulava dívidas de aluguel e condomínio desde junho, totalizando R$ 6.600 mensais. O proprietário do imóvel solicitou à Justiça o pagamento de R$ 60 mil pelos prejuízos decorrentes da inadimplência.

Marcelo Costa também figura como sócio formal da Wise Assessores de Investimentos S/S Ltda., apesar de não atuar na empresa desde fevereiro, segundo seus responsáveis. A empresa explicou que sua permanência no quadro societário é uma exigência regulatória, mas medidas legais estão em andamento para formalizar sua exclusão.

A abordagem policial foi realizada após agentes da ROTA identificarem o imóvel de onde partiam os disparos. Costa desobedeceu a ordem de rendição e atirou na direção da porta, atingindo também as portas de outros dois apartamentos vizinhos.

Durante a vistoria no apartamento, os policiais encontraram um arsenal que incluía um fuzil, duas carabinas, uma granada e mais de 350 munições de diferentes calibres. Também foram apreendidos carregadores de fuzil, coletes à prova de balas e outras armas. Uma substância suspeita de ser cocaína foi localizada no local e será submetida a perícia.

Marcelo Costa foi autuado em flagrante pelos crimes de tentativa de homicídio, disparo de arma de fogo e posse ou porte ilegal de arma de uso restrito.

