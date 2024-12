Divulgação A polícia também iniciou uma investigação para identificar mais possíveis vítimas





Um jornalista autônomo de 40 anos foi preso em Peixoto de Azevedo , no estado de Mato Grosso , sob suspeita de extorsão . O profissional, que atuava na cidade, é acusado de exigir dinheiro das pessoas que ele entrevistava para não divulgar informações privadas, utilizando-se de matérias jornalísticas como forma de pressão.

De acordo com a Polícia Civil, o modus operandi do jornalista envolvia a ameaça de publicar conteúdos comprometedores sobre as vítimas, caso não fosse feito o pagamento.

As vítimas eram abordadas após as entrevistas, com a exigência de valores para evitar a divulgação das informações.

A prisão preventiva do jornalista foi cumprida após a emissão de mandados de busca e apreensão no local onde ele trabalhava.

A polícia também iniciou uma investigação para identificar mais possíveis vítimas e determinar se havia cúmplices envolvidos na prática criminosa.

A delegacia local foi responsável por acolher a denúncia de extorsão, o que levou ao início da apuração dos fatos.

A polícia detalhou que, ao longo da investigação, ficou constatado que o jornalista usava suas matérias para pressionar as vítimas a pagar pela não publicação de informações sensíveis.





Polícia segue investigando o caso

O suspeito responderá por extorsão, e as autoridades alertam para a possibilidade de surgirem novas denúncias, o que pode ampliar o alcance da investigação.

Além disso, o caso continua sendo investigado para identificar a extensão da prática criminosa e as eventuais ligações do jornalista com outros envolvidos.