Reprodução/redes sociais Alunos do colégio militar cantam palavras de ódio durante exercícios

O governador do Tocantins , Wanderlei Barbosa ( Republicanos ), determinou o afastamento imediato do diretor do Colégio Militar Euclides Bezerra Gerais , em Paranã , sul do estado.



A ação ocorreu após um vídeo divulgado nas redes sociais que mostra alunos entoando palavras de ódio durante uma atividade escolar. Outros militares envolvidos na ação também foram afastados.

A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado na noite desta quinta-feira (21). A Polícia Militar confirmou a suspensão dos envolvidos e afirmou que está apurando os fatos.

O episódio ocorreu durante uma atividade intitulada "corridão", que fazia parte de uma palestra sobre combate à violência contra crianças e adolescentes. Nas imagens, estudantes do 6º ao 9º ano, com idades entre 11 e 15 anos, aparecem cantando frases que fazem referência a atos violentos.













Veja a letra completa





"Tu vai lembrar de mim

Sou taticano maldito

E vou pegar você

E se eu não te matar

Eu vou te prender

Vou invadir sua mente

Não vou deixar tu dormir

E nas infiltrações você vai lembrar de mim"

A atividade foi conduzida por um policial militar, que liderava os cânticos repetidos pelos alunos.

Uma servidora da escola, que preferiu não se identificar, relatou que a palestra foi organizada pela equipe da Força Tática da Polícia Militar. Segundo ela, os alunos foram retirados de suas salas para participar de exercícios físicos seguidos de cânticos.

“A Polícia Tática chegou [...] e começou a fazer exercício físico com os meninos na porta da escola e depois começaram a falar essas frases de ordem, porque isso não é uma música, não é uma canção, são frases de ordem e são frases violentas, que falam em matar", destacou a servidora.

Medidas anunciadas





A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) determinou a criação de uma comissão para investigar o caso e garantir que situações semelhantes não se repitam. Em nota, destacou que o incidente foi um caso isolado e não reflete os valores das escolas cívico-militares do estado.

Já o Governo do Tocantins repudiou o episódio e reforçou o compromisso com um ambiente educacional baseado em disciplina, respeito e cidadania.

"Tão logo soube do caso, o governador determinou o imediato afastamento do diretor e cobrou apuração rigorosa para que todas as medidas cabíveis sejam tomadas", informou o comunicado oficial.

Veja o comunicado completo



“O Governo do Tocantins repudia com veemência o ocorrido nesta quinta-feira, 21, no Colégio Militar Euclides Bezerra Gerais, no município de Paranã, que está em total desacordo com os valores de respeito e cidadania que devem ser cultivados no ambiente escolar.

Tão logo soube do caso, o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, determinou à Polícia Militar (PM/TO) o imediato afastamento do diretor da instituição escolar e demais militares envolvidos das atividades escolares, além de cobrar que o caso seja apurado e que todas as medidas cabíveis sejam tomadas, conforme os trâmites legais e disciplinares da instituição. Em relação à Secretaria de Estado da Educação (Seduc), foi determinado a instauração de uma comissão de apuração, para investigar a situação e garantir que tal ocorrência não se repita.

É importante ressaltar que este episódio é um caso isolado e não reflete a realidade das Escolas Cívico-Militares, que desempenham papel fundamental na formação educacional no Estado do Tocantins. Essas instituições são comprometidas com a educação de qualidade, baseada no respeito, na ética e no desenvolvimento integral dos estudantes.

O Governo do Tocantins reafirma seu compromisso com a promoção de um ambiente educacional saudável e seguro, onde prevaleçam os princípios de disciplina, cidadania e respeito mútuo”.



Esclarecimentos da Polícia Militar





A Polícia Militar classificou a atividade como pontual, sem relação com a rotina da unidade escolar, e garantiu que está avaliando as condutas dos militares envolvidos.

"Serão adotadas as medidas cabíveis, em conformidade com os procedimentos legais e disciplinares," afirmou a corporação em nota.

A instituição também reafirmou seu compromisso com valores éticos e morais, destacando programas como o Proerd e projetos sociais voltados à conscientização de jovens sobre respeito e responsabilidade cidadã.

O caso segue sob investigação.

Confira a nota completa da PM

A Polícia Militar do Estado do Tocantins informa que, nesta quinta-feira, 21, tomou conhecimento, por meio de vídeos divulgados nas redes sociais, de uma atividade extracurricular realizada no Colégio Militar do Estado do Tocantins – Escola Estadual Euclides Bezerra Gerais, no município de Paranã-TO.



A Instituição esclarece que a atividade em questão se tratou de uma ação pontual, que não faz parte da rotina diária da unidade escolar.



A Polícia Militar já está apurando os fatos com rigor, avaliando a conduta dos policiais militares envolvidos, e informa que serão adotadas as medidas cabíveis, em conformidade com os procedimentos legais e disciplinares previstos no âmbito institucional. Um procedimento investigativo preliminar está em curso para garantir a análise criteriosa da situação.



Após determinação do Governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, a Polícia Militar afastou o Diretor da instituição escolar e demais militares envolvidos na atividade extracurricular.



A Polícia Militar do Estado do Tocantins reafirma seu compromisso em promover a segurança, a cidadania e a formação de valores éticos e morais. Por meio de programas como o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) e projetos sociais com participação de jovens, a Instituição atua continuamente na conscientização de crianças e adolescentes sobre a importância do respeito, da disciplina e da responsabilidade cidadã.

Nos colégios militares, nosso principal objetivo é oferecer um ambiente educacional voltado para a construção de cidadãos íntegros, fundamentados em princípios de respeito, solidariedade e disciplina. Tais valores são essenciais para o aprendizado e para a convivência em sociedade.

Por fim, a Polícia Militar destaca que não compactua com qualquer ato que contrarie os valores institucionais. Condutas que não estejam alinhadas aos princípios éticos e legais da corporação serão analisadas e tratadas com a seriedade que a situação requer.

Assessoria de Comunicação da Polícia Militar do Estado do Tocantins.