Divulgação/Polícia Militar As três toneladas de maconha estavam a caminho de Minas Gerais





A equipe de Força Tática de Olímpia ( SP ) apreendeu, no final da noite deste domingo (3), um caminhão carregado com três toneladas de maconha que saiu de Maringá (PR) com destino a Montes Claros ( MG ).

De acordo com a Polícia Militar , ao todo o valor da droga chega a R$ 5 milhões. O motorista receberia R$ 25 mil pelo transporte. A abordagem ocorreu no km 156 da rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), no município de Olímpia, em São Paulo .

A ocorrência

Segundo o relato dos agentes na Central de Flagrantes de Barretos, os policiais estavam em patrulhamento preventivo pela rodovia quando viram um caminhão em alta velocidade, o que gerou a abordagem.

Ao realizar revista no veículo e interrogar o motorista, os agentes teriam sentido um forte odor de maconha. O condutor do caminhão, após prestar depoimento, permaneceu preso em Barretos por tráfico de drogas. Sem direito a fiança, ele permanece à disposição da Justiça.