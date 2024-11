Arquivo pessoal Vaca sobe no telhado em Itapetininga (SP)

Imagine que você está em casa e, de repente, escuta um barulho vindo do telhado da sua casa. Quando vai checar o que pode ser, se depara com uma vaca entre as telhas.

Essa cena inusitada aconteceu na Vila Piedade , em Itapetininga , no interior de São Paulo , na manhã de terça-feira (29). Uma vaca apareceu em cima do telhado de uma casa.

Ao g1 , Andressa Souza , filha dos proprietários do imóvel, registrou o momento, descreveu o ocorrido como "muito rápido e um pouco desesperador".

O imóvel da família fica na Rua Noé Batista, uma subida. A casa do vizinho, na parte de trás, está em um nível mais alto. De acordo com Andressa, o animal conseguiu acesso ao telhado ao entrar pela garagem da outra casa e caminhar até a área da lavanderia da casa.

Apesar do susto e de algumas telhas quebradas, a vaca não sofreu ferimentos e foi retirada com a ajuda de outro morador. Andressa explicou que o animal vive em um terreno próximo à residência.

“Depois do susto, a gente ri”, brincou a moradora.