Um exame de arcada dentária confirmou nesta quinta-feira (26) que o corpo encontrado na casa de Lourival Fatica pertence à advogada Anic Herdy , desaparecida desde fevereiro. A polícia está investigando uma nova versão do crime apresentada por acusado, que confessou ter assassinado a vítima.

O corpo foi encontrado com objetos como uma parte de um celular, uma algema e uma aliança. A polícia aguarda a conclusão de mais laudos periciais para encerrar o caso.

Inicialmente, o desaparecimento foi tratado como um sequestro. O marido de Anic, Benjamin Cordeiro Herdy, recebeu uma mensagem do celular dela informando sobre o suposto sequestro.

Posteriormente, Lourival, um empregado da família, confessou o crime e indicou o local onde o corpo estava enterrado.

A investigação revelou que Benjamin foi enganado por um grupo que fingiu o sequestro de sua esposa. Lourival orquestrou o esquema com a participação de Rebecca, amante de Anic, e dos filhos do casal.

Benjamin pagou R$ 4,6 milhões pelo resgate, mas Anic nunca foi libertada. A filha do casal, Lara, desconfiou da situação e denunciou o caso à polícia, desmascarando a fraude.





Prisão

Em março, Lourival, seus filhos e Rebecca foram presos por extorsão, já que o corpo de Anic não havia sido encontrado.

Seis meses depois, a defesa de Lourival admitiu seu envolvimento no assassinato, buscando um acordo de delação premiada.

Recentemente, a advogada de Lourival acusou Benjamin de ser o mandante do crime, mas não apresentou provas.

A família de Benjamin negou as acusações. Lourival, por fim, revelou a localização do corpo, que foi recuperado após uma escavação e está sendo analisado pela polícia.

