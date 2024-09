(Foto: Reprodução) Anic Herdy foi sequestrada no RJ





A Polícia Civil encontrou restos mortais na garagem de Lourival Fatica , ex-amante da advogada Anic Herdy , que desapareceu em fevereiro de 2024. O acusado confessou ter assassinado Anic e enterrado o corpo no local. Os restos mortais estavam em avançado estado de decomposição, com um torniquete no pescoço, sugerindo estrangulamento.

A polícia realiza exames de DNA para confirmar a identidade. A busca pelo corpo envolveu a utilização de uma britadeira para escavar o local.

Segundo Lourival, ele cometeu o crime a mando de Benjamim, marido de Anic. Ele afirmou ter golpeado a traqueia da vítima, levado o corpo a um motel, enterrado-o e coberto com concreto.

A defesa de Benjamim nega as acusações e argumenta que a confissão de Lourival é um "ato de desespero e crueldade".

Embora as autoridades não tenham encontrado indícios de envolvimento direto de Benjamim, investigações apontam que a morte de Anic foi planejada por ele desde janeiro. O telefone de Lourival foi apagado, levantando suspeitas sobre seu envolvimento.

A defesa de Benjamim emitiu uma nota em resposta às acusações: "A família de Anic entende que se trata de mais um ato de desespero e de crueldade".





O documento do advogado do acusado também afirma que Lourival busca "desestabilizar Benjamim e Lara", filha do casal.

A família de Anic e seus advogados continuarão a seguir "no respeito ao devido processo legal" e pretendem acionar Lourival e seus advogados nas esferas cível, criminal e disciplinar.

As investigações seguem sendo conduzidas pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

