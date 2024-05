Reprodução Anic Herdy foi sequestrada no RJ





A polícia está averiguando se o casaco encontrado com Rebecca Azevedo dos Santos, uma das detidas no caso do sequestro da advogada Anic Herdy, pertence à vítima.

Rebecca é parceira de Lourival Fatica, também detido e apontado como o mentor por trás do crime. Informantes próximos aos envolvidos afirmam que o casaco que Rebecca usava na hora da prisão pertencia a Anic. Além disso, uma testemunha relatou detalhes sobre o desaparecimento do casaco.

Altair dos Santos, funcionária da residência de Lara Herdy, filha de Anic, relatou à polícia que, ao assistir a uma reportagem no Fantástico sobre o sumiço de Anic, reconheceu o casaco que Rebecca estava usando quando foi presa. Ela também mencionou que havia quatro casacos idênticos, dois pertencentes a Anic e dois a Lara.

Altair também afirmou que, após a aparição do casaco na televisão, eles o procuraram e só encontraram os dois casacos de Lara. Posteriormente, apenas um dos casacos de Anic foi localizado na residência em Teresópolis, enquanto o outro permanece desaparecido.

A polícia suspeita que o casaco de Anic estava na mala que ela levava no carro no momento de seu desaparecimento em Petrópolis, em 29 de fevereiro.

A investigação também revelou uma contradição significativa no depoimento de Rebecca. Ela afirmou à polícia que viu Lourival pela última vez em 14 de março.

Entretanto, registros de check-in indicam que ela e Lourival se hospedaram no mesmo hotel, no Aeroporto Santos Dumont, de 16 a 18 de março.