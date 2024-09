Reprodução Com a denúncia em mãos, os policiais iniciaram buscas e encontraram o automóvel do acusado





Uma adolescente , de 17 anos, foi vítima de estupro durante uma corrida por aplicativo . O caso ocorreu na última segunda-feira (16) no bairro Balneário Mar Paulista, zona sul de São Paulo.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a jovem procurou ajuda policial após o crime e registrou um boletim de ocorrência. Ela contou que sofreu a violência sexual dentro do carro e que o motorista seria da empresa 99.

Com a denúncia em mãos, os policiais iniciaram buscas e encontraram o automóvel do acusado. O motorista foi preso em flagrante e levado à delegacia para prestar esclarecimentos sobre o caso.

Em nota enviada para a CNN Brasil, a empresa de aplicativo comunicou que foi acionada sobre o episódio e que o motorista foi bloqueado, ou seja, ele não poderá mais trabalhar usando as ferramentas do aplicativo.

“A 99 lamenta profundamente o ocorrido e informa que possui uma política de repúdio e tolerância zero em qualquer caso de violência, especialmente contra assédio e violência sexual. Assim que a empresa tomou conhecimento do caso, imediatamente bloqueou o motorista da plataforma. A companhia segue à disposição para colaborar com as investigações das autoridades”, diz a 99 em nota.





Empresa procurou vítima

A adolescente foi procurada pela empresa, segundo a 99. A companhia relatou que disponibilizou uma equipe para dar suporte jurídico e de saúde, além de apoio psicológico.

A plataforma pontuou que tem 50 funcionalidades de segurança e que há um botão de emergência para passageiros, motoristas e motociclistas para que policiais sejam acionados em situações de risco.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.