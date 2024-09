Reprodução Dinheiro foi exibido em vídeo





Um homem de 59 anos foi sequestrado em Alagoas após exibir R$ 100 mil em dinheiro em um vídeo nas redes sociais. Criminosos de Sergipe , atraídos pela quantia, sequestraram a vítima após assistir ao vídeo online.

O homem afirmou que o valor exibido foi ganho em uma aposta. Ele foi sequestrado por três pessoas, e a polícia está investigando o caso.

Os sequestradores se passaram por policiais para abordar a vítima, alegando que estavam investigando uma suposta compra de votos. Durante o crime, o grupo roubou R$ 40 mil da vítima e a abandonou em uma estrada rural.

A polícia prendeu dois homens e uma mulher suspeitos de envolvimento no crime e recuperou R$ 7 mil. As autoridades continuam as buscas pelos R$ 33 mil restantes.





Investigação

A Polícia Civil de Alagoas está investigando o caso de roubo e sequestro ocorrido em Igreja Nova. A investigação busca esclarecer se algum morador local que conhecia a vítima auxiliou os criminosos no crime.

As identidades dos suspeitos presos não foram divulgadas, e não foi possível obter um posicionamento de suas defesas.

