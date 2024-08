reprodução/Polícia Civil Bandidos capotaram um Fiat Uno





Dois homens foram presos nesta quarta-feira (28) após trocarem de carro três vezes durante fuga e capotarem . Eles foram detidos por guardas municipais por conta de uma série de roubos que ocorreu na cidade de Jaguariúna (SP) nos últimos dias.

Segundo informações da Guarda, os criminosos roubaram um comércio e depois pegaram um carro do local. As vítimas chamaram a corporação, o que gerou reação dos bandidos, que tentaram fugir. A partir desse momento, iniciou-se uma perseguição na cidade.

Os bandidos perderam o controle do carro e bateram em outro automóvel. No entanto, eles conseguiram escapar ao abandonarem o primeiro veículo e conseguirem furtar outro em frente ao Clube Jaguar Tênis.

Os guardas relataram que a dupla seguiu em fuga. A identificação ocorreu por radares no bairro Florianópolis. Os criminosos entraram em uma estrada de terra, onde trocou de automóvel pela terceira. No entanto, 300 metros depois, ocorreu o capotamento.





Bandidos tentaram escapar das autoridades

Sem carro, os criminosos tentaram escapar a pé ao entrarem em uma área de mata. Só que os guardas conseguiram alcança-los e prendê-los.

Os acusados não resistiram e foram encaminhados para a delegacia. Eles prestaram depoimento e foram atuados em flagrante pela polícia de Jaguariúna.

