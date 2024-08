Reprodução A investigação ganhou destaque após a Polícia Civil apreender artigos de luxo





Um casal de influenciadores digitais está sob investigação pela Polícia Civil por suspeita de aplicar golpes de rifa. Gladison Pieri e Pâmela Pavão, residentes em Canoas (RS), teriam envolvimento em crimes como lavagem de dinheiro , jogos de azar e associação criminosa.

A investigação ganhou destaque após a Polícia Civil apreender artigos de luxo, joias e uma quantia significativa de dinheiro em espécie em um apartamento alugado pelo casal em Balneário Camboriú.

O casal ostentava uma vida luxuosa em um apartamento avaliado em R$ 15 milhões, localizado no Yachthouse, o edifício residencial mais alto do Brasil, com 81 andares e 294 metros de altura.

O prédio, conhecido por abrigar moradores ricos e famosos como o jogador de futebol Neymar, é um dos símbolos da sofisticação da cidade catarinense, que possui o metro quadrado mais caro do país.

Durante a operação policial, foram apreendidos 49 veículos de luxo, incluindo um Corvette avaliado em R$ 1,5 milhão, além de outros bens e dinheiro em espécie.

A investigação sugere que o patrimônio do casal pode ter origem em um esquema fraudulento de rifas manipuladas para beneficiar pessoas conhecidas.

Gladison, que foi preso por posse ilegal de arma e posteriormente liberado sob fiança, está atualmente sujeito a medidas cautelares, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de sair de casa durante a noite.

Apesar da prisão preventiva ter sido revogada, ele voltou a promover rifas online, inclusive de um carro apreendido.





Casal se defende

A defesa do casal nega as acusações e afirma que Gladison e Pâmela atuavam apenas como divulgadores de sorteios.

A nota do casal, divulgada pelos advogados André Callegari e Marília Fontenele, afirma: “Pâmela e Gladison não cometeram qualquer irregularidade. Eles são divulgadores de sorteios realizados por empresas cadastradas, regularizadas e devidamente fiscalizadas pela Susepe e Ministério da Fazenda. As acusações apresentadas até aqui são fruto de equívocos e desconhecimento técnico de parte das atividades comerciais na internet. Todas essas questões serão devidamente esclarecidas no curso da investigação.”

