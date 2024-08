Reprodução Pastor foi preso pela Polícia Civil





A Polícia Civil prendeu um pastor de 53 anos acusado de abuso sexual de quatro mulheres em Dourado, cidade localizada no interior de São Paulo . O suspeito, que exercia a função de líder religioso na comunidade, supostamente cometia os abusos durante cerimônias de oração em uma igreja local, onde ordenava que as vítimas ficassem sozinhas com ele.

A investigação foi finalizada no fim da semana passada, e o pastor está preso preventivamente desde o dia 15 de agosto.

De acordo com a apuração realizada pela Delegacia de Atendimento à Mulher de Dourado, o pastor utilizava seu cargo para se aproximar das mulheres, que tinham entre 20 e 40 anos e eram todas frequentadoras da igreja que ele cuidava.

Testemunhas relataram que o pastor, em sua posição de presidente da igreja, abusava de sua autoridade para justificar toques e beijos, que ele chamava de "selinhos", durante as orações.

Além disso, ele convencia as vítimas a manter relações sexuais, alegando que essas práticas faziam parte de uma "cura espiritual" determinada por Deus, que, segundo ele, exigia a troca de "energia vital".

As acusações contra o pastor começaram a ser formalizadas no início de agosto, quando as vítimas procuraram a polícia para relatar os abusos. Durante as investigações, ficou evidente que muitos dos atos de violência sexual ocorriam em horários e locais específicos, principalmente durante orações realizadas de madrugada em igrejas ou em locais de culto que estavam em construção.

Pessoas que frequentavam a igreja passaram a demonstrar desconforto com o comportamento do pastor, levando obreiras a pedir que ele cessasse os toques durante as orações e parasse de se encontrar sozinho com as mulheres.

No entanto, apesar dos pedidos, o pastor continuou com as práticas abusivas, o que culminou em sua prisão.

O pastor, até o momento, não se manifestou publicamente sobre as acusações, e sua defesa não foi apresentada à imprensa. O caso tem gerado grande repercussão na cidade de Dourado, onde a comunidade religiosa está abalada pelas denúncias.





Saiba como denunciar casos de abuso sexual

Diante de casos como esse, é fundamental que mulheres que sejam vítimas de abuso sexual saibam que há canais de apoio e meios de denúncia disponíveis.

No Brasil, as vítimas de violência sexual podem procurar as Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs) para registrar a ocorrência e receber orientação.

Além disso, é possível denunciar pelo telefone 180, que é o número da Central de Atendimento à Mulher, serviço que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, de forma gratuita e sigilosa.

As denúncias também podem ser feitas em qualquer delegacia comum ou pelo aplicativo Direitos Humanos Brasil, disponível para dispositivos móveis. Buscar apoio de amigos, familiares ou de profissionais especializados pode ser crucial para enfrentar o trauma e garantir a responsabilização dos agressores.

A orientação é que, ao sentir-se vítima de qualquer tipo de abuso, a pessoa busque ajuda imediatamente, não só para sua proteção, mas também para garantir que outros não venham a sofrer nas mãos do agressor.

