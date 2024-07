Reprodução/Instagram Raquel Cattani foi assassinada em MT

O ex-marido da produtora rural Raquel Catani, de 26 anos, assassinada com 34 facadas, Romero Xavier, teria pago R$ 4 mil para que seu irmão, Rodrigo Xavier, a matasse e simulasse um latrocínio.

A informação foi divulgada pelo delegado Guilherme Pompeu, em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (25), um dia após a prisão dos dois envolvidos pelo crime ocorrido na última sexta-feira, em Nova Mutum.

O delegado disse que Rodrigo confessou ter recebido o pagamento do irmão, com quem recentemente se reaproximou, para cometer o homicídio.

“Ele afirmou categoricamente que recebeu R$ 4 mil para cometer o crime, e inclusive já havia utilizado parte para comprar um carro”, contou Pompeu.

Segundo o relato de Rodrigo à polícia, no dia do crime, Romero o deixou na propriedade de Raquel, filha do deputado estadual Gilberto Cattani (PL). Rodrigo arrombou a porta da residência e aguardou a chegada da vítima.

"Após a vítima chegar, ele a surpreendeu e começou a golpeá-la", disse o delegado.

Rodrigo relatou que chegou à casa de moto e, apenas no dia seguinte, deixou o veículo no Rio Verde, em Lucas do Rio Verde, onde a motocicleta foi encontrada nesta quinta-feira (25).

A intenção era usar a moto e outros objetos da vítima para simular um roubo e dificultar as investigações. No entanto, segundo o delegado, "o intuito dele não era roubar e sim matar a vítima mediante pagamento".

No mesmo dia da morte, Rodrigo conversou com a mãe dos irmãos, que mencionou o afastamento da família em relação a ele. Romero foi preso na casa dos pais de Raquel, enquanto Rodrigo foi detido em sua residência, em Lucas do Rio Verde.



