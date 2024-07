Reprodução/Instagram Raquel Cattani foi assassinada em MT





A morte da filha do deputado estadual Gilberto Cattani (PL) ainda está cercada de mistérios. Raquel Cattani, de 26 anos, conhecida por sua produção de queijos artesanais premiados, foi encontrada morta em sua casa no sítio em Pontal do Marape.

O corpo de Raquel, mãe de dois filhos pequenos, foi descoberto por um familiar dentro de um dos quartos da residência, apresentando múltiplos golpes de faca. A cena do crime também revelava sinais de violência, como uma televisão quebrada, e a ausência da moto e do celular da vítima.

A investigação policial segue em ritmo acelerado, mas ainda há muitas perguntas sem resposta. O ex-companheiro de Raquel, Romero Xavier, se apresentou à polícia no local do crime, mas seu envolvimento no homicídio não foi confirmado até o momento.





O que se sabe e o que ainda é mistério na morte da filha do deputado bolsonarista Gilberto Cattani

Descrição da vítima

- Raquel Cattani, 26 anos, era uma produtora de queijos artesanais premiados.

- Era mãe de dois filhos pequenos e compartilhava sua rotina e paixão por queijos e cavalos nas redes sociais.

Circunstâncias da morte

- Raquel foi encontrada morta com golpes de faca em sua casa no sítio em Pontal do Marape, Nova Mutum, a 269 km de Cuiabá.

- O corpo foi descoberto por um familiar dentro de um dos quartos da casa.

- Havia sinais de violência na residência, como uma televisão quebrada, e a moto e o celular da vítima foram levados.

Investigação Policial

- O ex-companheiro da vítima, Romero Xavier, se apresentou à polícia no local do crime após receber uma ligação do pai de Raquel.

- Até o momento da reportagem, não havia confirmação do envolvimento de Romero no homicídio.

- A Polícia Civil segue investigando, mas não divulgou outros possíveis suspeitos.

Detalhes esclarecidos e faltando

- Confirmado que Raquel foi morta por mais de 30 perfurações de arma branca.

- Faltam esclarecimentos sobre a dinâmica do crime, a motivação e a identidade dos suspeitos.

- A polícia ainda não determinou o instrumento exato utilizado no assassinato.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp