Brasileiros estão sofrendo golpes em alta escala nos últimos anos





O Brasil enfrenta um cenário preocupante com o aumento exponencial dos casos de estelionato nos últimos cinco anos, conforme apontam os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023.

Com quase 2 milhões de registros por ano, o país testemunha uma média de 208 casos por hora, revelando a sofisticação e a frequência dos golpes aplicados.

Dentre os golpes mais comuns, destacam-se:

- Golpe da Caixa de Morango : Consiste na oferta de produtos supostamente valiosos, como eletrônicos, em uma caixa que, ao ser aberta, revela itens de baixo valor.



- Golpe do Colchão : Envolve a venda de colchões de marca renomada a preços muito abaixo do mercado, mas que, na realidade, são produtos de qualidade inferior.

- Golpe da Tinta : É realizado por pintores falsos que oferecem serviços de pintura de residências ou veículos, cobram adiantamentos e desaparecem sem concluir o trabalho.

- Golpe do Bilhete Premiado e do Bilhete de Ouro : Nessas modalidades, golpistas abordam vítimas com bilhetes falsos premiados ou com supostas barras de ouro a preços abaixo do valor de mercado, induzindo-as a pagar quantias elevadas por objetos sem valor real.

- Golpe do Falso Funcionário de Banco : Indivíduos se passam por funcionários de instituições bancárias, solicitam informações pessoais e bancárias sob pretexto de atualização cadastral ou oferta de produtos financeiros, visando acessar contas e cometer fraudes.

- Golpe do Empréstimo Fácil : Através de anúncios enganosos, criminosos oferecem empréstimos com taxas atrativas, exigindo pagamentos antecipados para liberação do valor, mas sem efetivar o empréstimo após o pagamento.





Como se proteger de golpe?



Diante desse panorama, é importante adotar medidas preventivas para evitar cair nas armadilhas desses golpes. Algumas orientações para proteção incluem:

1. Atenção à Discrição : Evite divulgar informações pessoais e financeiras em ambientes públicos ou para desconhecidos.

2. Desconfie de Ofertas Mirabolantes : Seja cauteloso ao receber ofertas com preços muito abaixo do mercado ou recompensas excepcionais.

3. Verifique a Identidade : Sempre confirme a identidade de quem solicita informações ou transações financeiras.

4. Pesquise e Consulte : Antes de investir ou realizar transações significativas, pesquise sobre a empresa ou instituição envolvida.

5. Esteja Atento a Detalhes Suspeitos : Desconfie de solicitações de pagamentos antecipados, transferências de valores sem justificativa ou informações bancárias fora do contexto.

Com essas precauções, é possível reduzir os riscos e se proteger contra os crescentes casos de estelionato no país.

