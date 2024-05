Reprodução O acusado foi filmado atirando na vítima





Na tarde da última terça-feira (28), o funcionário Alexandre dos Santos Queiroz, de 65 anos, foi morto a tiros por Marcelio Lima de Barros, de 57 anos, seu cliente, dentro da Concessionária Mila, no bairro Liberdade, em Belo Horizonte (MG). O crime está sendo investigado pela Polícia Civil.

Segundo o boletim de ocorrência, Marcelio alegou que o crime foi motivado por vingança. Conforme o suspeito, em 2022, ele levou seu carro para reparos na concessionária em que a vítima trabalhava e, após um novo problema surgir, retornou ao local e teve um desentendimento com Alexandre.

Marcelio acredita que Alexandre teria danificado o veículo de propósito, o que o obrigou a gastar R$ 5.500 em reparos, causando revolta por estar desempregado.

Após cometer o crime, Marcelio fugiu, mas foi preso em flagrante pela polícia. Em seu carro, os policiais encontraram uma pistola semiautomática e uma faca, indicando que ele estava armado e preparado para o confronto.

A Concessionária Mila, onde o acusado trabalhava há muitos anos, negou ter qualquer problema comercial com a vítima e afirmou que ele nunca foi cliente da empresa.

“Sobre o autor dos disparos, cujo nome consta nas investigações e no boletim de ocorrência, o mesmo nunca foi cliente da Mila e desconhecemos qualquer episódio que envolva acordo comercial que não tenha seguido os protocolos e as normas da empresa que sempre prezam pela boa conduta. Desde o primeiro momento, os funcionários da concessionária que presenciaram o fato estão colaborando com as investigações”, explicou em nota.

Alexandre era um funcionário dedicado e respeitado, sempre cumprindo suas funções com afinco, de acordo com seus colegas de trabalho.

A prisão de Marcelio foi efetuada e ele agora está à disposição da Justiça. A família e os amigos de Alexandre estão em luto, lamentando a perda repentina. A Concessionária Mila expressou solidariedade aos familiares da vítima e lamentou profundamente o ocorrido.

