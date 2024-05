Reprodução/redes sociais Influenciadoras Claudia Rodrigues (esquerda) e Camila Rodrigues (direita) são suspeitas de um crime





Um caso está agitando as redes sociais e a cidade de Vespasiano, região metropolitana de Belo Horizonte. Duas influenciadoras digitais, Claudia Rodrigues e Camila Rodrigues, estão no centro de uma investigação policial por suspeita de sequestro e tortura contra uma corretora de imóveis na localidade.

Ambas as influenciadoras têm uma forte presença nas redes sociais, exibindo um estilo de vida luxuoso com viagens internacionais, momentos felizes em família e postagens sobre empreendedorismo.

Claudia Rodrigues, com mais de 105 mil seguidores, se autodenomina "empresária do entretenimento" e é proprietária de seis bares em Belo Horizonte. Já Camila Rodrigues acumula mais de 33 mil seguidores, se descreve como "empresária especialista em realização de sonhos" e possui quatro empresas no setor imobiliário.

O suposto crime, que ocorreu em abril em um condomínio de alto padrão, envolveu a corretora de imóveis que recebia cauções antes de fechar contratos de aluguéis. As agressões teriam surgido devido ao não pagamento conforme combinado. Durante o sequestro, foi exigido um resgate no valor de R$ 60 mil.

A Polícia Civil agiu e prendeu temporariamente outras seis pessoas ligadas ao caso, buscando esclarecer os detalhes e motivações por trás do crime.

As investigações incluem a análise da movimentação financeira tanto da vítima quanto dos suspeitos, com o intuito de determinar a origem do dinheiro envolvido no resgate.

Os suspeitos apresentam versões conflitantes dos eventos, alegando terem sido vítimas de golpes financeiros por parte da corretora agredida. Eles afirmam que a corretora não devolvia as cauções de contratos, o que teria motivado as ações extremas.

Os acusados passarão por audiência de custódia marcada para determinar se seguem detidos ou sejam liberados provisoriamente.

