A Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro avançou nas investigações relacionadas à morte de Alma Bohadana, uma turista israelense de 22 anos que caiu de um muro em Santa Tereza. Na última terça-feira (7), três pessoas foram ouvidas no inquérito que busca esclarecer caso.

O amigo de Alma, Dan Hen, que estava com ela no momento do incidente, relatou à polícia que a jovem tentou escapar de uma suposta abordagem de um carro vermelho, resultando na queda de uma altura de 15 metros.

Os investigadores enfatizaram que todas as possibilidades estão sendo consideradas, apesar dos depoimentos das testemunhas.

Segundo Dan, eles estavam retornando de uma trilha ao Cristo Redentor quando foram abordados pelos ocupantes do veículo vermelho.

Ele mencionou que os homens no carro pediram os pertences de Alma, e ao tentar se afastar da situação, ela perdeu o equilíbrio e caiu do muro de proteção. Os indivíduos no carro fugiram imediatamente após o ocorrido.

Dan explicou às autoridades que após a queda, ele procurou desesperadamente por Alma, mas devido à escuridão e à vegetação densa, demorou a encontrá-la. Quando finalmente a localizou, Alma estava viva, porém chorando de dor.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrê-la, mas, ao chegarem, Alma já havia falecido.

Outras duas testemunhas confirmaram o relato de Dan, especificamente sobre sua rápida ação para ajudar Alma após o acidente.

A jovem turista estava no Rio de Janeiro para assistir ao show da Madonna e tinha decidido prolongar sua estadia no Brasil. Dan e Alma se conheceram durante essa semana, ambos viajando sozinhos pela cidade.

O Consulado Israelense acompanhou os envolvidos na delegacia, mas nenhum deles quis se pronunciar publicamente. O Instituto Médico Legal liberou o corpo de Alma após os procedimentos legais.

