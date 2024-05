Reprodução Alma Bohadana morreu no Rio de Janeiro

O corpo da turista israelense Alma Bohadana, 22, foi encontrado na noite desta segunda-feira (6) em Santa Teresa, na região central do Rio de Janeiro. Ela morreu após cair de uma altura de cerca de 15 metros enquanto fugia de uma tentativa de assalto.

A jovem viajava sozinha pelo país e já estava na capital fluminense há 10 dias, após passar cerca de três meses na Bahia. Funcionários de um hostel de Salvador, que se tornaram amigos de Alma nesse período, afirmam que ela estava empenhada em aprender a cultura local, mesmo só falando inglês.

"Era um amor de pessoa, só vivia sorrindo, cantando e falava muito. Ela chegou a fazer um desenho em uma parede do nosso hostel", contou um funcionário ao g1.

Outra funcionária disse que Alma era "uma artista, sempre sorrindo, radiante, falante, muito inteligente. Ela tinha aprendido a sambar e compartilhava muito da sua cultura israelense comigo". Segundo a mulher, a jovem era querida por todos no hostel. "Ela vai ficar pra sempre aqui, conosco, na mandala que pintou com tanto amor em cada detalhe", diz.

"Estamos arrasados e em choque, mas vamos tentar continuar sorrindo, gratos por ela ter trazido e eternizado sua luz por aqui. Alma amava o Brasil", completa.

Investigação

A assessoria da Polícia Militar afirma que Alma voltava de uma trilha com outro estrangeiro quando foram abordados por dois homens em um carro. Com medo de ser assaltada, Alma pulou uma mureta e caiu de uma altura de cerca de 15 metros em uma área da mata.

Os bombeiros do quartel de Santa Teresa foram acionados e prestaram socorro à jovem, que caiu de uma altura estimada em 15 metros. No entanto, apesar dos esforços para salvá-la, Alma não resistiu aos ferimentos e veio a falecer.

A Polícia Militar entrou em contato com o Consulado de Israel para ter mais informações sobre a turista e a Delegacia de Homicídios da Capital assumiu a investigação do caso, não descartando nenhuma hipótese sobre o ocorrido.

O israelense Dan Hen, que acompanhava Alma na noite em que ela morreu, foi entrevistado por uma equipe bilíngue do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur). O rapaz contou que ele e a jovem correram ao avistar um veículo, pois acharam que seriam roubados. Essa informação é do Jornal Extra.

Em uma segundo depoimento, ele disse que foi abordado por uma van ou um carro vermelho, mas não viu arma nem outro objeto ameaçador. Além disso, afirmou que ele e Alma eram apenas amigos e haviam se conhecido no hostel em que estavam hospedados.

