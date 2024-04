Reprodução Perfume de Jair Bolsonaro

Agustin Fernandez, maquiador e influenciador bolsonarista, anunciou o fim temporário da loja que vende o perfume "Jair Bolsonaro" , em homenagem ao ex-presidente.

Segundo o comunicado de Agustin, ele sofreu golpes na comercialização do produto. "O perfume não será comercializado no atacado, portanto, qualquer outro lugar onde você comprar, certamente, estará sendo vítima de golpe", escreveu o maquiador.

"Gostaria de aproveitar este momento para acalmar as milhares de pessoas que têm me enviado mensagem. Eu demorei um pouco para processar tudo o que aconteceu. Nunca imaginei que alguém faria um site igual o meu, e usaria meu rosto para fazer campanhas e aplicar golpes".

O maquiador informou ainda que vai se afastar das redes sociais e a loja ficará suspensa até a segunda semana de maio. "Este tempo offline das redes sociais vai ser muito bom não só para mim, mas também para você que é meu cliente."

Instagram/agustinofficial - 13.03.2024 O produto foi lançado no dia 21 de março

A fragrância foi lançada no dia 21 de março, quando o ex-presidente completou 69 anos. Na pré-venda, o produto foi vendido em todas as unidades na loja de Agustin, que é amigo de Michelle Bolsonaro.

Naquele dia, o maquiador comemorou o sucesso de vendas: 'Sem palavras. Esgotou em seis horas com um post no Facebook, uma foto de celular e um vídeo de seis segundos. Não sei nem o que dizer', afirmou Agustin Fernandez.

O maquiador já lançou outros produtos com a família Bolsonaro , como a linha de cosméticos. Em agosto de 2023, Agustin e Michelle também anunciaram uma fragrância chamada de "Lady M".

