Divulgação/Corpo de Bombeiros - 17.10.2023 Trabalhadores foram soterrados no bairro Belvedere, em Belo Horizonte

Três operários do setor de construção civil morreram nesta terça-feira (17), enquanto trabalhavam na obra de um supermercado em Belvedere, bairro nobre na cidade de Belo Horizonte.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, três trabalhadores morreram e outros dois estão feridos, sob os cuidados médicos. Os bombeiros seguem na rua Jornalista Djalma Andrade, onde ocorreu o desastre, trabalhando no resgate das vítimas.

📹Guilherme Laba I BTN i Itatiaia pic.twitter.com/8ZqcIVKYrd — Itatiaia (@itatiaia) October 17, 2023

Os operários sofreram com a queda de um talude de três metros (plano de terreno inclinado que limita os aterros), que se desprendeu e provocou o soterramento dos trabalhadores. O acidente aconteceu por volta das 8 da manhã. Ao todo, 18 agentes dos Bombeiros foram mobilizados no atendimento da ocorrência, além do Samu.

Com informações da Rádio Itatiaia.*