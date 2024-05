Reprodução Alexandre Nardoni conseguiu progressão para o regime aberto





Nesta segunda-feira (6), Alexandre Nardoni, condenado pelo assassinato de sua filha Isabella em 2008, ganhará liberdade após cumprir 16 anos de prisão, graças à concessão da progressão para o regime aberto pela Justiça.

O juiz José Loureiro Sobrinho justificou a decisão, mencionando o tempo decorrido desde o crime para a concessão do benefício, além do bom comportamento carcerário de Nardoni, comprovado por avaliações psiquiátricas e do próprio presídio.

O magistrado destacou que o condenado já cumpriu mais da metade da pena,s empre apresentando boa conduta e atendendo aos requisitos legais para a obtenção do benefício.

Com o regime aberto, Nardoni terá obrigações como comparecer a cada três meses à Vara de Execuções Criminais e permanecer em casa das 20h às 6h, além de outras restrições previstas.

A defesa comemorou a decisão, ressaltando a importância da reabilitação do condenado. Porém, o Ministério Público de São Paulo informou que irá recorrer da decisão.

Nos últimos meses, houve uma disputa jurídica entre a defesa de Nardoni e o Ministério Público, com exames criminológicos não apontando contraindicação psiquiátrica para a progressão de regime do condenado.

Alexandre Nardoni foi condenado a 30 anos de prisão pelo assassinato de Isabella em 2008 e já estava no regime semiaberto. Ele pleiteou a progressão para o regime aberto em abril deste ano.

O crime chocou o país em 29 de março de 2008, quando Isabella, então com cinco anos, foi jogada pelo pai e pela madrasta da janela de um apartamento em São Paulo, após ser agredida.

