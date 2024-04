Divulgação / Polícia Civil do Mato Grosso - 22/04/2024 Da esqueda para direita, Márcio Ferreira Gonçalves (marido de Inês e padrasto de Bruno), Inês Gemilaki (mãe) e Bruno Gemilaki Dal Poz (filho)

Mãe e filho são procurados pela Polícia Civil no interior do Mato Grosso depois de assassinarem dois idosos e fugirem do local do crime no domingo (21).

Inês Gemilaki, de 48 anos, e Bruno Gemilaki, de 28 anos, entraram em uma casa no bairro Alvorada, na cidade de Peixoto de Azevedo, a 692 km da capital Cuiabá (MT), disparando tiros indiscriminadamente e atingiram Pilson Pereira da Silva, de 80 anos, e Rui Luiz Bolgo, de 68 anos, que morreram no local.

No momento do crime, oito pessoas estavam na residência. Além das duas pessoas que faleceram, uma terceira foi atingida. Trata-se de um padre da cidade. Ele passou por cirurgia e se recupera.

Entenda o contexto

De acordo com informações da polícia local, o alvo da dupla era um homem que não foi atingido pelos disparos, mas que ficou ferido com estilhaços do local. Supostamente, Inês devia dinheiro ao homem e pelo que foi apurado nas investigações, horas antes do crime, ela formalizou um boletim de ocorrência contra ele.

"A suspeita locava o imóvel do proprietário e, ao sair, deixou algumas dívidas, o que gerou uma ação judicial. A partir daí, houve várias discussões e desentendimentos entre eles, o que resultou nesse crime bárbaro", disse a delegada Anna Paula Marien ao UOL .

Três fugitivos

Além de Inês e seu filho Bruno, o marido da pecuarista e padrasto do médico, Márcio Ferreira Gonçalves, também é procurado pelas autoridades. Nas investigações, ele é visto como o motorista que dirigiu o carro de fuga.

