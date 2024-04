Reprodução/Google Street View Base da Guarda Civil Municipal de Cajamar

A Polícia Civil investiga o desparecimento de 26 armas da base da Guarda Civil Municipal (GCM) de Cajamar, na Grande São Paulo. Apesar das 19 pistolas e dos sete revólveres terem sumido no mês passado, a denúncia foi registrada somente nesta terça-feira (9).

De acordo com o boletim de ocorrência, a ausência dos equipamentos foi percebida no dia 22 de março, uma sexta-feira, durante a contagem realizada pelo funcionário responsável pelo armazenamento e pela manutenção das armas da repartição.

Segundo o boletim, a contagem foi realizada logo após a troca do armamento dos integrantes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu). "A fim de evitar alarde", o funcionário só notificou o inspetor da base após o fim de semana, na segunda-feira (25).

Após ser notificado, o inspetor solicitou a contagem de todo o armamento da base, que constatou o sumiço de mais 19 pistolas, sendo algumas extraviadas sem carregadores. O boletim informa que a última contabilização no depósito foi feita entre 19 e 23 de janeiro.

O armamento fica trancado em uma sala "com uma porta de metal e fechadura simples, uma grade de metal com cadeado e uma porta de madeira com fechadura". Não há câmeras de segurança para monitoramento.

A prefeitura de Cajamar divulgou uma nota em que informa a abertura de uma sindicância, "conduzida pela Corregedoria da Guarda Civil Municipal e pela Secretaria Municipal de Justiça, para investigar todos os eventos relacionados ao incidente". Além disso, afastou os agentes envolvidos na guarda e vigilância das armas.

Ainda de acordo com o boletim, todos os equipamentos estavam aptos para uso e tinham o brasão da corporação e seriam usadas no próximo curso de formação de guardas municipais. Até lá, seria realizada uma manutenção e a limpeza das armas. Além disso, desde outubro de 2021, todos os subinspetores e inspetores da GCM têm cópias das chaves e acesso liberado ao depósito.

O BO também relata que a fechadura do depósito estava danificada "talvez por mau uso da chave de acesso", em 26 de fevereiro. Ela voltou a apresentar problemas dois dias depois, e por isso foi requisitada a manutenção do local. Apesar disso, ninguém na GCM pensou em fazer a contagem de armas durante a ocasião.

O caso foi registrado na Delegacia Central de Cajamar como não criminal em razão da "ausência de indícios que sugiram a subtração do equipamento" e pelo fato do armamento que desapareceu estar para manutenção.

Confira a íntegra da nota da prefeitura:

"Nesta quarta-feira, 10 de abril, a Prefeitura Municipal de Cajamar tomou medidas firmes em relação ao desaparecimento de armas na sede do Posto da Guarda Municipal do município afastando imediatamente os agentes envolvidos na guarda e vigilância das armas.

Uma sindicância está em andamento desde o início do caso, conduzida pela Corregedoria da Guarda Civil Municipal e pela Secretaria Municipal de Justiça, para investigar todos os eventos relacionados ao incidente.

Todas as investigações pertinentes estão sendo conduzidas pela Delegacia de Polícia Civil, após o registro do boletim realizado pela Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social.

A Prefeitura reafirma seu compromisso inabalável com a transparência, ética e legalidade em todas as suas ações, cooperando integralmente com as autoridades competentes para esclarecer os fatos."

