Reprodução/Redes sociais Crime aconteceu na noite de domingo (17)

Uma família foi morta a tiros dentro do carro na noite de domingo (17) no bairro Baldeador em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

O casal, Filipe Rodrigues e Raissa Santos, e o filho, Miguel Felipe dos Santos Rodrigues, de 7 meses, estavam em um Voyage branco em frente a um ponto de ônibus quando dois homens se aproximaram em uma moto e abriram fogo.

Filipe e Raissa morreram na hora, já Miguel foi levado por moradores ao Hospital Municipal Getúlio Vargas Filho. O bebê, com uma bala alojada na cabeça e uma fratura no joelho, foi transferido para o Hospital Estadual Alberto Torres durante a madrugada.

Reprodução O casal Filipe e Raíssa com o bebê Miguel.

Miguel foi operado, mas não resistiu e faleceu às 5h08 desta segunda-feira (18) após ter duas paradas cardiorrespiratórias.





O Voyage era alugado, sob posse da locadora Movida, e o veículo era da cidade de São Paulo. Segundo familiares, Filipe alugava o carro para trabalhar como motorista de aplicativo.

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí segue investigando detalhes e busca motivações para o crime.

