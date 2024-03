Monstagem/Portal iG Naudiney de Arruda Martins, 32 anos, e Douglas Luan Souza Anastácio, 33 anos

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul prendeu o segundo foragido do Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho, no Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira (8). Douglas Luan Souza Anastácio de, 34 anos, havia fugido junto a Naudiney de Arruda Martins, de 32 anos, na última segunda-feira.

A operação foi em conjunto com a Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (GARRAS). A informação foi confirmada pela Polícia Civil, mas que não divulgou novas informações sobre o caso.

Douglas e Naudiney fugiram do presídio de segurança máxima de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, na última segunda-feira (4). Eles ficaram em uma casa que funciona como "hotel do crime", local que abrigava foragidos da Justiça. Eles se refugiavam na instalação, que contava com alimentação e estadia garantida por uma facção criminosa. A casa fica no Jardim Campo Nobre, região do Bairro Universitário, em Campo Grande.

Fuga dos prisioneiros

A dupla teria escapado da prisão na madrugada da última segunda-feira, utilizando cordas. Ela ocorreu por volta das 3h40, pelo muro do pavilhão 6. Além de Douglas e Neudiney, outros dois detentos tentaram escapar, mas foram detidos. A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) informou que os dois prisioneiros que não conseguiram fugir estão isolados em cela disciplinar e responderão Procedimento Administrativo Disciplinar.

O pavilhão 6 é o responsável por separar os prisioneiros dos demais. Eles estavam neste local devido não serem lideranças e nem terem convívio com os outros detentos do presídio.

A Agepen informou que uma sindicância foi instaurada pela corregedoria após a fuga, além de terem realizado um reforço na segurança da penitenciária.

Prisão de Naudiney

Na última quarta-feira (6), Naudiney foi preso no "hotel do crime". Segundo a Polícia, Douglas estava com a dupla de fuga no local momentos antes das autoridades chegarem.

De acordo com a Polícia, o fugitivo foi localizado quando recebeu uma mulher na instalação. Ao ouvir a ordem de prisão, ele tentou fugir pulando os muros e invadindo imóveis de um condomínio. Ele tentou se esconder em uma casa em construção, sendo capturado na laje.

Outro preso segue foragido. Segundo a Polícia, Douglas Luan Souza Anastácio, de 33 anos , estava na mesma residência momentos antes das autoridades chegarem.

Além do foragido, outras cinco pessoas estavam no "hotel do crime" no momento da prisão. Um jovem de 23 anos, que estava com um mandado de prisão pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores, foi preso. Os demais foram autuados por ajudarem na fuga de Martins e Anastácio.

Quem são os fugitivos?

Naudiney de Arruda Martins, de 32 anos, é integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC). Ele estava escondido por comparsas que estavam planejando transportá-lo até a fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Em sua ficha, ele possui um histórico de roubos e ameaças, sendo transferido para o presídio de segurança máxima do Mato Grosso do Sul após se envolver em um motim e ameaçar policiais do Presídio da Gameleira I, em Campo Grande.

Nos autos penais de Naudiney, ele teria dito: "Na primeira oportunidade eu vou pegar o que tiver na frente e furar seu bucho pra largar mão de ser vagabundo porque 'nóis' é bandido e não aceita polícia mandando em 'nóis'. Então, fica esperto, o bagulho vai esquentar pro seu lado, seu safado”.

Já Douglas Luan Souza Anastácio de, 34 anos, foi preso junto a esposa, Luzia de Souza Anastácio, em 2021. Ambos possuíam envolvimento com o narcotráfico. Luzia está em liberdade provisória. Douglas é conhecido como Dodô, e foi preso em flagrante carregando pasta-base de cocaína. Ele ainda estava guardando 52 gramas da substância, além de 760 gramas de maconha.