reprodução/pf Em dois dias de operação, PF destrói 9 garimpos ilegais no Amazonas

Nesta terça (5) e quarta-feira (6), a Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Atalaia, para identificar e desmobilizar pontos de garimpo ilegal de minério de cassiterita no Parque Nacional dos Campos Amazônicos, no sul do Amazonas, a 600 km de distância de Manaus.

Segundo a PF, foram destruídos 9 garimpos ilegais. Os agentes também contabilizaram a inutilização de seis barracos, 12 motores bomba, 1 caminhão, cinco escavadeiras hidráulicas. Também foram apreeendidos 10.000 litros de óleo diesel, quatro caixas separadoras e uma motocicleta.

Finalizados os flagrantes, a PF deve instaurar investigação para identificar os responsáveis, que poderão responder por dano, extração de recursos minerais sem licença, usurpação de bens da União e associação criminosa.

A operação foi realizada em parceria com a Força Nacional e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Ela se estenderia até quinta-feira (7), mas foi suspensa or causa da queda do avião da PF em Belo Horizonte que vitimou dois agentes federais. A Polícia Federal decretou luto de três dias na instituição.





Balanço da Operação Atalaia – (5 e 6 de março de 2024)

Bens apreendidos e inutilizados: