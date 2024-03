Ricardo Stuckert/ PR Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

O Ipec (antigo Ibope) divulgou nesta sexta-feira (8) que houve um recuo de 5 pontos percentuais na avaliação positiva do presidente Lula (PT) neste mês de março. Desde que deu início ao seu mandato em janeiro de 2023, esta foi a pior avaliação que o governo teve.

Entre os dias 1 e 5 de março, 2 mil pessoas foram ouvidas pelo instituto. A pesquisa conta com 95% de confiança e margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou menos.





O governo petista foi avaliado como "ótimo ou bom" por em torno de 33% dos entrevistados, enquanto em dezembro esse percentual era de 38%. A avaliação “regular” do governo foi de 33%, enquanto no fim do ano passado esse percentual era de 30%. Cerca de 32% avaliaram como "ruim ou péssimo", um aumento de 3% em relação a dezembro passado.

O primeiro levantamento feito pelo instituto ocorreu em março de 2023. À época, 41% dos entrevistados avaliaram positivamente o governo, enquanto 24% deles deram uma avaliação negativa.

A queda na aprovação do governo do PT apresentou índices significativos entre eleitores do partido (61%), residentes do Nordeste (43%) e com renda familiar de até 1 salário mínimo (39%). Ao ser comparado a índices anteriores, houve queda em todos os grupos, segundo o levantamento.

Evangélicos (41%), eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro (63%) e com renda mensal superior a 5 salários mínimos (45%) são os que mais avaliaram negativamente o governo Lula.