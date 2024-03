Reprodução/Linkedin Rodrigo Marinho Crespo foi morto a tiros no centro do Rio.

As investigações da morte do advogado Rodrigo Marinho Crespo apontam que um dos suspeitos, o policial militar Leandro Machado da Silva, trabalha para Vinícius Pereira Drumond, herdeiro do bicheiro Luizinho Drumond.

Rodrigo Crespo foi executado com vários disparos no dia 26, em frente à sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), no Centro do Rio de Janeiro.

Até o momento, a Polícia Civil não deu informações sobre a identidade do executor ou mandante. Também não foi divulgado se há envolvimento de Vinícius Drumond no caso ou o que motivou a execução.

De acordo com a investigação, Leandro teria arranjado os carros para o crime, 2 Gols brancos. O outro procurado, Eduardo Sobreira Moraes, ficou responsável por seguir Crespo.

Um dos Gols brancos foi apreendido em Maricá, na Região Metropolitana da capital fluminense, no sábado (2).

A Justiça expediu mandado de prisão temporária de 30 dias contra os suspeitos, além de mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Eduardo e Leandro. Os dois são considerados foragidos.