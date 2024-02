Reprodução/Linkedin Rodrigo Marinho Crespo foi assassinado a tiros

Um advogado foi morto a tiros na Avenida Marechal Câmara, no Centro do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (26). A vítima, identificada como Rodrigo Marinho Crespo , foi executada em frente ao escritório em que trabalhava, próximo à sede da OAB-RJ (Ordem dos Advogados do Brasil), do Ministério Pùblico Estadual e da Defensoria Pública do estado.



O Corpo de Bombeiros chegou ao local, mas encontrou o advogado sem vida. A informação foi confirmada pela Polícia Militar , que alega ter encontrado o homem "já em óbito, caído ao chão, com várias marcas de arma de fogo". Segundo a GloboNews, testemunhas do local afirmam que Rodrigo foi alvejado com dez disparos. Nenhum pertence da vítima foi levado.

Em nota, o presidente da OAB-RJ, Luciano Bandeira, informou que acompanha o caso. A instituição afirmou que Bandeira também está em contato com Victor César dos Santos, secretário de Segurança Pública do estado.

"Consternada, a Seccional expressa as mais profundas condolências aos familiares e amigos do colega e pede celeridade na apuração deste crime bárbaro", acrescentou.

Formado na Pontífica Universidade Católoca do Rio de Janeiro (PUC-RJ) em 2005, Rodrigo tinha pós-graduação em Direito Civil Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Ele era sócio-fundador do Marinho & Lima Advogados.