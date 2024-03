Reprodução Fernandinho Beira-Mar

Uma das principais lideranças do Comando Vermelho, Fernandinho Beira-Mar, foi transferido no último sábado (2) da unidade penitenciária federal em que estava. Ele estava preso no presídio federal de Mossoró , no Rio Grande do Norte, e foi transferido para Catanduvas, no Paraná. A mudança se deve após o presídio de Mossoró registrar a primeira fuga de uma unidade de segurança máxima no Brasil.



Ao todo, cinco presídios de segurança máxima existem no Brasil. Eles estão sob comando da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), que responde ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Elas estão localizadas em Catanduvas (PR), Campo Grande (MS), Porto Velho (RO), Mossoró (RN) e Distrito Federal.

As prisões de segurança máxima costumam receber as lideranças de crime organizado ou condenados de alta periculosidade. Nos cinco presídios, são detidos 489 presos no total.

Além do líder do Comando Vermelho , a lista de presos em presídios de segurança máxima conta com Marcos Willians Herbas Camacho, conhecido como Marcola, que foi identificado como uma das lideranças do Primeiro Comando da Capital (PCC). um dos criadores do Dogolachan, fórum extremista que já foi considerado a maior rede de ódio do país, Marcelo Valle Silveira Mello, também é um dos presos.

Em sua estrutura, os presídios de segurança máxima são equipados com sistemas de vigilância, câmeras escondidas e sensores de detecção de uso de drogas, além de cada preso possuir uma cela individual. Eles ainda possuem atendimento médico, odontológico, psicológico e de enfermagem nas instalações, para que não haja transferências de presos.

A unidade de Catanduvas — presídio que Fernandinho Beira-Mar está indo — foi a primeira inaugurada, em junho de 2006. O líder do Comando Vermelho chegou a ficar preso na unidade logo nos primeiros meses de funcionamento, sendo transferido para Campo Grande e depois para Mossoró.

Dentre os nomes mais proeminentes que cumprem pena em presídios de segurança máxima estão: